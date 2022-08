Tientallen biedingen op in beslag genomen Russisch superjacht

72 meter

Bij de veiling van een 72 meter lang superjacht dat voorheen eigendom was van de gesanctioneerde Russische zakenman Dmitrij Pumpianski zijn 63 biedingen binnengekomen. Maar hoe hoog het hoogste bod is en wie er met het schip vandoor gaat, is nog niet bekend. Die informatie komt waarschijnlijk pas over enkele weken naar buiten.