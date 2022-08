Forse stijging Pegel van Kaub, hierna weer daling

Rijnstanden

Zware regenval in Zwitserland heeft ervoor gezorgd dat de Rijn in korte tijd veel water te verwerken kreeg. In delen van Zwitserland viel afgelopen weekend tussen de 80 en 100 millimeter neerslag. De Pegel van Basel was zaterdagochtend 20 augustus met 92 centimeter gestegen. Zondag 21 augustus was daar weer 42 centimeter af. In de tweede helft van de week gaat de pegel in Zwitserland weer stijgen.