Formule 1 op het water: pijlsnelle RaceBird te zien in Rotterdam

Het lijkt op een ruimteschip uit een van de Star Wars-films, maar het is een RaceBird. Het futuristische schip is sinds 19 augustus te zien op station Rotterdam Centraal en is in de stad voor de Wereldhavendagen: dan zal het met 93 kilometer per uur over de Nieuwe Maas scheuren.

De RaceBirds, elektrische draagvleugel raceboten, zijn ontwikkeld voor de E1. E1 is het eerste elektrische speedboot kampioenschap. De E1 is een idee van Alejandro Agag. Agag is ook de oprichter van de Formula E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

De RaceBirds worden voortgestuwd door een elektrische buitenboordmotor. Ze hebben een maximaal vermogen van 150 kW en kunnen daarmee een maximale snelheid van 93 kilometer per uur halen.

Max Verstappen

De E1 staat nog in de kinderschoenen. Uiteindelijk zullen er maximaal 12 teams, met in elk team 2 piloten mee doen aan de competitie. De races vinden plaats op de wateren van grote steden. Voorlopig staat de teller nog op twee teams: Venice Racing Team en Team Mexico. Bij Team Mexico is één piloot al bekend gemaakt. Het gaat om de Mexicaan Sergio Perez, de teamgenoot van de Nederlander Max Verstappen in de Formule 1.

Volgens de site van E1 begint het eerste kampioenschap, getiteld UIM E1 World Championship, ergens volgend jaar.

