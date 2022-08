Wanneer is een stremming gedekt?

Het scheelt alvast een hoop kopzorgen als de financiële schade wordt beperkt dankzij dekking door de verzekering. Maar let op: niet alle stremmingen vallen onder de dekking. Wat wel en wat niet, dat hangt af van de oorzaak.Motorvrachtschepen, motorbeunschepen, motortankschepen, duwbakken, sleepschepen, duwboten en sleepboten hebben bij EOC standaard een gratis stremmingsdekking voor onvoorziene stremmingen. Als een stremming langer duurt dan 4 kalenderdagen (96 uur), dan vergoedt EOC vanaf ingang van de 5e dag.Voor vracht-, beun- of tankschip is deze vergoeding € 0,25 per verzekerde ton per dag. Voor duwbak of sleepschip € 0,10 per ton per dag en voor sleep- of duwboot € 0,35 per kW per dag.

De stremming moet het gevolg zijn van een van deze incidenten:

• Een beschadiging van oever of kunstwerk (brug, sluis, etc.).

• Het zinken van een ander schip en/of verlies van lading.

• Een aanvaring tussen andere schepen.

• Een opgelegd vaarverbod door een milieu-incident.

• Een gebeurtenis met hetzelfde effect als 1 t/m 4 en waarvan het bestuur vindt dat deze ook recht geeft op een vergoeding.

De stremmingsdekking geldt niet als natuurgeweld de oorzaak van de stremming is. Dus hoogwater, laagwater, ijsgang en dergelijke vallen niet onder deze regeling, ook niet als door hoogwater en/of ijsgang bijvoorbeeld een sluis of oever beschadigd raakt.

Uitbreiding

Deze gratis verzekering kan tegen betaling van premie worden omgezet naar een uitgebreide dekking. Dan geldt een eigen risico van twee dagen (48 uur) en is de uitkering per kalenderdag hoger, bij een motorvrachtschip of motortankschip wordt deze verdubbeld naar € 0,50 per ton. Per stremming bedraagt de maximale vergoeding 20 dagen. Verder geldt dat een vaartuig maximaal 40 stremmingsdagen per kalenderjaar kan claimen.

Vragen? Of een uitgebreide dekking regelen? Onze afdeling beroepsvaart zit voor je klaar, dus mail gerust naar beroepsvaart@eoc.nl of bel 088 6699535.

