Boskalis ziet omzet met 22% toenemen

Jaarcijfers

De omzet van Boskalis is in de eerste helft van dit jaar met 22% gestegen naar 1,61 miljard euro. De nettowinst groeide van 72 naar 116 miljoen euro. De baggeraar en maritiem dienstverlener zette daarmee de lijn van 2021 voort, want toen werd een verlies van 97 miljoen euro omgezet in 151 miljoen euro winst.