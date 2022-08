Rijn zwakste schakel in vervoersketen

Passen en meten

Het gaat er al enige tijd over en het zal er nog een tijdlang over gaan, de waterstand op de Rijn. En dus blijven de partijen klein en de prijzen hoog. In door sluizen opgestuwde rivieren die uitmonden in de Rijn staat nog water genoeg. Maar in de vervoersketen is de zwakste schakel, de Rijn, bepalend. En dus is het overal passen en meten en schipperen. Soms moet een deel van de lading worden gelost om de eindbestemming te bereiken. De schippers hoor je niet klagen.