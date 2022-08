omgekeerde Modal Shift

Koninklijke Grolsch en Kees Smit Tuinmeubelen hebben wegvervoerders klaarstaan om vervoer van de binnenvaart over te nemen zodra de vaart over het Twentekanaal onmogelijk wordt. Port of Twente maakt zich grote zorgen over de betrouwbaarheid van vervoer over water en waarschuwt voor een omgekeerde modal shift.