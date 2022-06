Deze mega trimaran gaat concurrentie aan met superjacht

Huis

Een varend appartement met een vloeroppervlakte van 780 m2. Een zo op het oog te zien snelle zeiler, met meer ruimte aan boord dan menig megajacht met tig dekken. Dat is de Domus, een bedenksel van Pieter van Geest van Van Geest Design in Amsterdam. Samen met zijn collega Rob Doyle in Cork in Ierland tekende hij deze futuristische trimaran van 40 meter lang en 35 meter breed.