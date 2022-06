De Maritime Sisters ruimen hun rotzooi op

Column

Iedereen heeft in zijn of haar jeugd weleens te horen gekregen ‘ruim je rotzooi op!’. En niets is minder en zeker van toepassing op onze sector, juist nu! We worden ons steeds bewuster van de voetafdruk die we achterlaten bij alles wat we doen. Steeds meer partijen kunnen en willen niet meer om hun ‘rotzooi’ heen en juist daar ligt wat ons betreft een enorme kans.