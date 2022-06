Nadorias beschadigt stuurhut onder Oosterhamrikbrug Groningen

Aanvaring

‘Niemand gewond gelukkig, maar natuurlijk wel knikkende knieën’, zegt Dominic van der Meer van Sendo Shipping over de aanvaring van het containerschip Nadorias met de Oosterhamrikbrug in de stad Groningen. Het stuurhuis raakte total loss, maar het schip bereikte wel haar bestemming, de MCS-terminal in Westerbroek.