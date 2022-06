Verlenging Koopvaardersschutsluis gaat niet door

Vertraging

De aangekondigde verlenging van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder gaat voorlopig niet door. Dit terwijl dit werk eerder juist naar voren was gehaald en in april 2023 klaar zou zijn. Maar de provincie Noord-Holland maakt nu een andere afweging. De kosten zijn intussen sterk gestegen en er zou teveel onzekerheid zijn over de beschikbaarheid van bouwmaterialen.