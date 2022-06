Aan de Reis: Scheepsruimte is schaars

Vrachttarieven

Het waterpeil in de Rijn daalt snel. Voor deze week wordt droog en warm weer verwacht in het stroomgebied. Binnenvaartschepen die nu worden geladen op bestemmingen boven de Pegel Kaub kunnen ongeveer 1650 ton vervoeren. Hoewel de spotvrachttarieven op de ARA-hub onlangs zijn gedaald, is er een schaarste aan scheepsruimte.