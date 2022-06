Verladers Evofenedex bezorgd over toekomst China trade

Globalisering

Verladersorganisatie Evofenedex maakt zich zorgen over de onbetrouwbaarheid van containerlijndiensten, de prijsontwikkeling en de grote afhankelijkheid van China. Voor beleidsadviseur zeevracht Rogier Spoel is het niet moeilijk de vinger op de zere plekken te leggen, maar hij beseft dat er geen snelwerkend medicijn is.