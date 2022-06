Tata Steel ontwikkelt waterstofschip met Van Dam Shipping

Short-sea primeur

Tata Steel in IJmuiden ziet de toekomst van de scheepvaart in waterstofaandrijving. Dat blijkt uit een meerjarig contract dat de staalproducent is aangegaan met rederij Van Dam Shipping in Spijk voor de ontwikkeling van een shortsea-schip, dat gaat varen op waterstof. Een primeur, want het is het eerste schip van dit type dat een waterstof-voortstuwing krijgt.