SL-49 kan over drie weken garnalenvissen

Schipper-eigenaar Jan de Bok schat dat er over drie weken kan worden gevist met de Eurokotter SL-49. Niet op tong, maar op garnalen. De tongvisserij op de kust is zeer schraal momenteel. Vangsten van 5 kilo tong per trek (van een uur) worden er gemeld en dat schiet niet op. En al helemaal niet met een gasolieprijs van 1,07 euro per liter begin deze week.