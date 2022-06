Aanpak verzekeraar WINDWARD Insurance spreekt binnenvaartondernemers aan

De Duitse verzekeringsmakelaar WINDWARD INSURANCE BROKER streek twee jaar geleden neer in Zwijndrecht. De Nederlandse vestiging van het Hamburgse moederbedrijf heeft hier dankzij een eigen benadering van transport- en scheepsverzekeringen in korte tijd stevig voet aan de grond gekregen.

Met een aanpak die voor de verzekeringswereld vrij uniek is, is WINDWARD Insurance er in geslaagd de verzekeringsmarkt voor binnenvaartschepen open te breken. Dat zegt directeur-eigenaar Bernd Krüger van de Nederlandse tak van de internationale verzekeraar.

WINDWARD Insurance is in de verzekeringsbranche een betrekkelijke nieuwkomer. De broker – verzekeringsmakelaar – werd in 2014 in Hamburg opgericht door Christian Linke en heeft na een periode van snelle groei in Duitsland nu een vijftien mensen in dienst.

Bernd Krüger, een specialist met een lange historie in de verzekeringswereld in de Benelux, werd door oprichter Linke ingeschakeld om vanwege de marktkansen die hij hier zag een Nederlands-Belgische tak op te zetten.

Grote verzekeraars

De verzekeringsmakelaar biedt Nederlandse binnenvaartondernemers in heel Europa een breed pakket verzekeringen van grote internationale verzekeraars. ‘Met als groot voordeel dat wij onafhankelijk zijn van de verzekeraars en eigen voorwaarden met ze hebben afgesproken, iets dat Nederlandse verzekeraars niet of nauwelijks doen’, zegt Krüger. ‘Met die eigen voorwaarden zijn we uniek in Europa en bieden we schippers dus echt iets extra’s.’

Het waren ook de Nederlandse klanten die er bij het Duitse moederbedrijf op aandrongen hier een vestiging te openen. Krüger: ’Schippers zien graag hun verzekeraar dichtbij. Ze zien de voordelen van onze aanpak en van de verzekeringen die we aanbieden, maar willen wel graag uitleg in de eigen taal. Nu kunnen we dus voordelen van Nederlandse medewerkers en service combineren met wat de Duitse verzekeraar te bieden heeft.’

Voordelen

Wat zijn die voordelen dan precies? ‘We bieden een ruimere dekking en de voorwaarden zijn een stuk eenvoudiger opgesteld’, vat Krüger samen. ‘Onze premies zijn niet het laagst in de markt’, gaat Krüger verder. ‘Maar wat voor ons en voor de verzekerde meer telt is dat op het moment dat er schade is de service perfect is en de uitkering de schade dekt. Een hogere verzekeringspremie verdient zich dan wel vijf keer terug.’

Ten onrechte ligt de focus nogal eens op de hoogte van de premie, stelt Krüger. Wat hem betreft is het juist de uitkering waar de aandacht naar uit zou moeten gaan. ‘Een lage premie leidt vaak tot teleurstelling op het moment dat er een schade is en het tot een uitkering komt. ’

‘We nemen de tijd om persoonlijk en goed uit te leggen wat onze filosofie is. De meeste klanten komen dan tot de beslissing dat iets meer premie betalen zinvol en gerechtvaardigd is. Je koopt er zekerheid mee.’

Het voordeel in schadeuitkering kan oplopen tot enkele tientallen procenten, stelt Krüger.

Geen kleine lettertjes

WINDWARD Insurance zegt ook de kleine lettertjes uit de verzekeringsvoorwaarden te hebben geschrapt. Vaak zijn ze de bron van vervelende verrassingen na schade. ‘Ingewikkelde voorwaarden willen we niet’, maakt Krüger duidelijk. ‘Het lijkt er soms op dat de verzekeraar die opneemt om onder claims uit te komen. Wij vinden dat discussies over voorwaarden alleen maar tijd kosten en tot frustratie leiden bij de verzekerde.’

Om te voorkomen dat het tot schades komt heeft WINDWARD Insurance een preventiebeleid opgezet. Krüger: ‘Techniek aan boord is nauwelijks nog oorzaak van schade, wanneer ontploft er nou nog een motor? Schade wordt vooral veroorzaakt door verkeerde handelingen.’

Preventief werken

Omdat zo’n 80% van alle schades door menselijke fouten wordt veroorzaakt, zet WINDWARD Insurance sterk in op opleiding en training gericht op het voorkomen van handelingsfouten. ‘Preventief werken zien we als een belangrijke manier om schades te voorkomen’, legt Krüger uit.

Klanten van WINDWARD zijn vooral binnenvaartondernemers, van familiebedrijf tot ondernemingen met een vloot van enkele tientallen schepen. Nu de verzekeringsbemiddelaar zo hard groeit is Krüger hard op zoek naar personeel.

‘Iemand die mee wil werken aan de opbouw van ons bedrijf of partner wil worden en die achter onze ideeën over verzekeren staat, krijgt bij ons alle ruimte voor eigen inbreng en de kans zichzelf te ontplooien.’