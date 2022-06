Van Wijk boort wereldmarkt aan voor LNG-bunkergiek

Vol orderboek

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf in Werkendam verovert de wereldmarkt met de door hen ontwikkelde LNG-bunkergiek. Deze weken legt Van Wijk de laatste hand aan bunkergieken die zijn besteld door twee werven in Korea. En als de voortekenen niet bedriegen zit er meer in het vat.