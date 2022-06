Zweedse kroonprinses Victoria bezoekt onderzeeboot-beurs Rotterdam Ahoy

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft een bezoek gebracht aan de stand van SAAB-Damen op de Undersea Defense Technology-vakbeurs in Ahoy in Rotterdam. SAAB en Damen Shipyards Group werken samen aan de opvolger van Walrus-klasse-onderzeeboot.

De Zweedse kroonprinses Victoria bezoekt Nederland in het kader het zestigjarig bestaan van de Zweedse Kamer van Koophandel voor Nederland en bezocht diverse start-ups en innovatieve bedrijven op 7 en 8 juni. Prinses Victoria maakte daarbij één stop op de Undersea Defense Technology-beurs.

Op de stand van SAAB-Damen kreeg zij onder andere uitleg over het plan van SAAB-Damen om samen met de Koninklijke Marine en een groot aantal Nederlandse MKB-bedrijven ‘de absolute voorhoede te vormen op het vlak van niet-nucleaire onderzeeboottechnologie.’ De doorontwikkeling van de kennis op het gebied van onderzeeboten in de opvolger van de Walrus-klasse geeft de maritieme industrie in beide landen een enorme boost, zeggen SAAB en Damen.

Damen bouwt vier sleepboten voor Zweden

Later die dag werd bekend gemaakt dat Damen een tender van het Zweedse ministerie van Defensie heeft gewonnen om vier ijs-versterkte sleepboten te leveren. De 17 meter lange StanTugs 1706 ICE worden volgend jaar geleverd en ingezet in de havens van Stockholm en Karlskrona. Na oplevering zal de Damen Oskarhamnsvarvet in Zweden fungeren als servicehub voor deze boten, wat verder bijdraagt aan de nauwe banden tussen Damen, Zweden en zijn defensieorganisatie.

