Rederij CMA CGM maakt dagelijks 80 miljoen dollar winst

Kwartaalcijfers

De Franse rederij CMA CGM heeft in het eerste kwartaal van 2022 zo’n 80 miljoen dollar winst per dag gemaakt. In totaal verdiende het concern in de eerste drie maanden 7,2 miljard dollar, het beste kwartaalresultaat ooit. In het eerste kwartaal van 2021 was de winst nog ‘slechts’ 2,1 miljard dollar.