Ringoot viert 70-jarig bestaan en doopt mts Phorcys

Feest na moeilijke tijd

Rederij Ringoot is al decennialang een begrip in Vlaanderen. Sophie Ringoot moest 2019 noodgedwongen naar voren stappen als CEO toen haar vader plots overleed. Na een moeilijke tijd was er vrijdag 3 juni tijd voor vreugde: Ringoot doopte het zesde schip en het 70-jarige bestaan van de rederij werd gevierd.