Als het werkt: Joule

Energie

De joule is de eenheid van energie, maar om verschillende redenen is de joule nooit ingeburgerd. De gemiddelde gebruiker drukt de energie graag op andere wijze uit, zoals de kilowattuur, de liters verbruikte brandstof of een aantal Ampère-uur in een batterij. Deze zijn allemaal te herleiden op joules, maar liggen gewoon dichter bij de belevingswereld van de gebruiker.