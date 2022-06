Onder Nederlandse vlag te water en onder Faröer vlag zeegat uit

Ferus Smit

Ferus Smit heeft maandag 30 mei in de Eemshaven de Nordic Crystal (bouwnummer 470) opgeleverd aan de Zweedse rederij Erik Thun in Lidköping. Een week eerder werd het nagenoeg 100 meter lange schip uitgehaald bij de werf in Leer door de Wagenborgslepers Watergeus en Waterstad.