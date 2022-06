Kraanbedrijf krijgt boete voor desastreus verlopen hijsklus

Een zware hijsklus in de Rotterdamse Waalhaven liep in 2015 uit op een ernstig ongeval. Een van de medewerkers raakte zwaargewond en overleed later in een ziekenhuis. Vorige week heeft de rechter in Rotterdam Skylift Marine uit Deest, dat de klus uitvoerde, strafrechtelijk schuldig verklaard. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro.