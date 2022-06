Fosen Werft failliet door wegvallen order kruiplijncoasters

Financieringsproblemen

De Fosen Werft in Emden, eerder Nordseewerke, is failliet. Het uitblijven van een order voor de bouw van zes kruiplijncoasters van 3600 ton wordt als oorzaak genoemd. Het Groningse Conoship ontwierp de betreffende schepen die afgelopen januari werden gepresenteerd. Toen werd nog gesteld dat het eerste schip dit voorjaar op stapel zou worden gezet en de hele serie in 2023 zou zijn uitgeleverd.