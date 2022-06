Boskalis vindt bod te laag, maar laat het aan aandeelhouders

Overname

Het bod dat investeerder HAL op baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft uitgebracht is eigenlijk te laag. Dat vindt althans Boskalis zelf. De onderneming heeft nog geprobeerd in overleg met HAL tot een hoger bod te komen. Dat lukte niet. Volgens Boskalis, dat spreekt van een ‘niet onredelijk bod’ moeten aandeelhouders zelf maar beslissen of ze met HAL in zee willen.