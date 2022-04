Averij grosse uitgeroepen voor Ever Forward

De rederij Evergreen heeft averij grosse, ofwel general average, uitgeroepen voor het containerschip Ever Forward (12.000 teu) dat al drie weken vastligt in de Chesapeake Bay. Het 334 meter lange schip is op 13 maart buiten de vaargeul naar de haven van Baltimore vastgelopen.

Twee pogingen door de Amerikaans-Nederlandse bergingscombinatie Donjon-Smit om het schip los te trekken nadat rondom was gebaggerd, mislukten. In Amerikaanse media leverde dat het schip de bijnaam ‘Never Forward’ op. Door de oplopende kosten van de gronding maakte Evergreen nu recht van de regeling waardoor alle partijen die containers aan boord hebben moeten meebetalen aan de berging.

Ook bij de in het Suezkanaal vastgelopen Ever Given werd averij grosse uitgeroepen. Een aantal ladingseigenaren heeft dat besluit aangevochten op grond van het feit dat er een navigatiefout zou zijn gemaakt. Dat lijkt in het geval van de Ever Forward ook het geval.

Derde poging

Als een derde poging om het schip los te trekken mislukt zal, naast het leegpompen van brandstoftanks, materieel worden aangevoerd om containers van het schip te hijsen.

In de Chesapeake Bay staat dezer dagen een aflandige wind waardoor de waterstand lager is dan normaal.

