Rijn bij Lobith op laagste waterstand sinds 1921

Onvoldoende diepgang

De Rijn bij Lobith staat op de laagste waterstand sinds 1921. De rivier voert 1150 kubieke meter water per seconde af en staat op 7,50 meter boven NAP. Rijkswaterstaat noemt het extreme laagwater uniek. Het is veroorzaakt door de zeer droge en zonnige maand maart, want in februari regende het nog veel in het stroomgebied van de Rijn.