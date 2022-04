Eerste Oosterscheldekreeft voor bijna 50 euro per kilo over de klok

Seizoensvisserij

De eerste Oosterscheldekreeft ging 31 maart in Colijnsplaat over de klok voor bijna 50 euro per kilo. Zo’n 13 schepen zorgden voor een totaalaanbod van ruim 900 kilo kreeft en 50 kilo krab. De krab bracht gemiddeld 6,50 euro per kilo op.