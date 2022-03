Ook zeven sleepboten krijgen Ever Forward niet los

De bergers van Donjon-Smit zijn er 30 maart opnieuw niet in geslaagd om het containerschip Ever Forward los te krijgen. Het schip zit sinds 13 maart muurvast buiten de haven van Baltimore, over een week volgt een nieuwe poging.

Een dag na de eerste mislukte poging waren de verwachtingen hooggespannen. Waar bij de eerste poging de weersomstandigheden tegenzaten, zou dat nu beter dan verwacht moeten zijn in Chesapeake Bay.

Tussen de twee pogingen werd nog verder gebaggerd, om de geul diep genoeg te krijgen. En er werden twee sleepboten toegevoegd aan de vijf die een dag eerder ook probeerden het schip los te tornen. Het mocht niet baten, de zeven sleepboten kregen geen beweging in het 334 meter lange containerschip.

Containers van boord

Wat nu? Er is al een nieuwe poging gepland: 4 april. Tot die tijd wordt er weer gebaggerd met kraanpontons. Hoeveel sleepboten er dan worden ingezet is nog onbekend. Mocht bij een nieuwe poging weer geen beweging in het schip komen dan is de volgende stap om de Ever Forward (12.000 teu) te lichten. Dat kan door brandstof uit het schip te pompen of containers van boord te halen. Hoewel die laatste optie waarschijnlijk zeer tijdrovend is.

