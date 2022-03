CCR-rapport

De binnenvaart moet binnen 10 jaar emissieloos varen. En dat is haalbaar, zegt mr. drs. Marjan Minnesma van Urgenda. Minnesma reageert hiermee op de onlangs door de CCR gepubliceerde ‘Routekaart voor het terugdringen van de emissies in de binnenvaart’. Hierin staat dat de binnenvaart de uitstoot in 2035 met 35% moet hebben verminderd en in 2050 emissievrij wil zijn.