Minister geeft startschot voor bouw waterstofschip Antonie

De Antonie krijgt een elektrische voortstuwing met brandstofcellen die waterstof omzetten in elektrische stroom. Dit demoproject moet de ontwikkeling van alternatieve voortstuwingstechnieken en bijbehorende regelgeving een duw in de rug geven. De ontwikkeling, bouw en praktijkervaringen met de Antonie kunnen richting geven aan de ontwikkeling van emissieloze binnenvaart.

Zo’n 10 miljoen euro gaat het nieuwbouwproject kosten, het dubbele van een conventioneel schip. Het ministerie stak vier miljoen euro in het project. De andere partners binnen het project, Nobian, binnenvaartcoöperatie NPRC en Lenten Scheepvaart, hebben afspraken voor de lange termijn gemaakt voor de inzet van het schip. Schipper Lenten heeft met Nobian een 10-jarig vervoerscontract afgesloten.

Geruisloos vervoer

De nieuwe Antonie zal per afvaart circa 3700 ton zout, een equivalent van 120 vrachtwagens, emissievrij vanuit Delfzijl naar de fabriek in de Botlek in Rotterdam vervoeren. Nobian is daarbij ook de producent van de groene waterstof waarop de Antonie vaart.

Op woensdag 30 maart gaf Harbers in aanwezigheid van Lenten, Femke Brenninkmeijer van de NPRC en Michael Koenig van Nobian het officiële startschot van de bouw van het schip. Dit gebeurde symbolisch door de overhandiging van een artist’s impression van het te bouwen schip aan de minister. ‘Dit startschot voor de bouw is een belangrijk moment. Na een intensieve periode van haalbaarheidsstudies, voorbereidingen en ander papierwerk is dit het moment waarop alles wat we op papier hebben uitgewerkt, in werkelijkheid zichtbaar wordt. Het gaat nu echt gebeuren en ik kijk er nu al naar uit om volgend jaar de eerste kilometers geruisloos én emissieloos door Nederland af te leggen’, zei Lenten trots.

Goed voor economie

Ook de minister en Brenninkmeijer kijken uit naar de toekomst van een emissieloze binnenvaart. ‘Het stemt mij trots dat hier het eerste binnenvaartschip in Nederland wordt gebouwd dat op waterstof vaart. Daarmee zet de maritieme sector een belangrijke stap op weg naar een binnenvaart zonder CO2-uitstoot’, aldus Harbers. ‘Dat is goed voor het klimaat, goed voor de toekomst van de binnenvaart en goed voor de Nederlandse economie.’

Brenninkmeijer: ‘NPRC heeft een lange geschiedenis als het gaat om verduurzaming van vervoer over water. Als coöperatie is samenwerken met een lange termijn-visie altijd het uitgangspunt. We leggen nu samen de kiel voor het verder verduurzamen van vervoer over water, een strategische speerpunt van NPRC om toe te werken naar de supply chain van de volgende generatie.’

Het project is een samenwerking van Nedstack, Nobian, Lenten Scheepvaart, Concordia Damen, Energy TransStore en NPRC.

