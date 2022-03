Wat is de impact van de Oekraïne-oorlog op de Nederlandse scheepsbouw?

Studio Schuttevaer

De economische sancties tegen Rusland hebben een enorme impact op Nederlandse scheepsbouw. Miljoenenverliezen dreigen. Is de sector in gevaar? Voor Nederlandse scheepsbouwers heeft de Oekraïne oorlog dubbele impact. Niet alleen is een belangrijk afzetland weggevallen voor schepen en superjachten, maar Oekraïne is ook een belangrijke toeleverancier voor de Nederlandse scheepsbouw. Het effect is zo groot dat brancheorganisatie NMT waarschuwt dat er onherstelbare schade kan ontstaan.