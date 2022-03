CEO P&O Ferries overtrad bewust de wet door vakbonden niet te informeren

Topman Peter Hebblethwaite van P&O Ferries heeft toegegeven dat hij bewust de vakbonden en de regering niet van tevoren heeft ingelicht over het ontslag van 800 zeevarenden. Ook al is dat in Groot-Brittannië wettelijk verplicht.

De CEO moest voor de Transportcommissie van het Britse parlement verschijnen om uitleg te geven over het massaontslag bij de veerbootmaatschappij. ‘Er bestaat geen twijfel over dat we de vakbonden hadden moeten inlichten. We hebben ervoor gekozen dit niet te doen’, vertelde Hebblethwaite. Dit uit vrees dat de vakbonden de plannen zouden dwarsbomen.

P&O Ferries CEO Peter Hebblethwaite tells MPs there is "absolutely no doubt" the company was required to consult with trade unions before sacking 800 of its staff but "we chose not to do that". Latest: https://t.co/POaLz1AZJC 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WfCcVh346P — Sky News (@SkyNews) March 24, 2022

Op de vraag of hij hetzelfde besluit nogmaals zou nemen antwoordde de CEO bevestigend.

Protesten

De afgelopen week waren er diverse protesten tegen het massaontslag. Op 23 maart werd geprotesteerd in Dover, Liverpool, Hull en Cairnryan en 25 maart in Larne. Ook de Britse premier Boris Johnson is ontstemd over de gang van zaken. Zijn regering neemt juridische stappen tegen P&O. Johnson stelde eerder dat, wanneer blijkt dat P&O de wet heeft overtreden, dit tot hoge boetes kan leiden.

