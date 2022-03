Haringvlietbrug per 1 april vaker open, vanaf 2023 weer gestremd

Werkzaamheden

De Haringvlietbrug gaat vanaf 1 april vaker open. Doordeweeks gaat de brug twee keer per week open en in het weekend drie keer. Sinds november vorig jaar werd de brug twee keer per week bediend. Volgend jaar wordt gestart met het vervangen van de oude brugklep, hierdoor zal de brug volledig gestremd zijn voor de hoge scheepvaart.