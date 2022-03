Vier havens Oekraïne officieel dicht

Oorlog

Als gevolg van de oorlog hebben de Oekraïense havenautoriteiten vier havens officieel gesloten. Het zijn Berdjansk, Cherson, Marioepol en Skadovsk. In Marioepol woeden gevechten en Berdjansk en Cherson zijn eerder in Russische handen gevallen. Rusland viel het buurland 24 februari binnen en lijkt erg geïnteresseerd een verbinding over land van het in 2014 ingenomen schiereiland de Krim naar de Russische grens te veroveren.