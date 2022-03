Zware Kees: Het Groene Kerkje

Pensionado

Had ik anders verwacht? Had ik gedacht dat wanneer ik met pensioen zou gaan mijn leven plotseling saai zou worden en ik niets meer te doen zou hebben? Pensionado, zelf noem ik mij liever niet zo. Het klinkt zo verschrikkelijk oud. En werk ik niet één à twee dagen per week? Nou dan, een pensionado zit thuis achter een bekende kamerplant of achter een hengel, te staren naar een dobber. Ik niet. In tegendeel, sinds ik ben gestopt met varen weet iedereen me te vinden.