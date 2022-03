Column BLN-Schuttevaer: Nieuw formulier voor havenklachten

Het havenbeleid van de meeste gemeenten in Nederland is niet erg klantvriendelijk. Om te beginnen is havengeld een heffing, een soort belasting die altijd moet worden betaald. Pas wanneer dat is gebeurd, kan bezwaar worden gemaakt.

Belastingen zijn er in veel soorten en maten. Het bijzondere aan havengeld is, dat het een heffing is. De gemeente die deze heffing oplegt mag deze inkomstenbron alleen gebruiken om de havenkosten te dekken. Of dat ook gebeurt, daarover zullen veel schippers zo hun eigen ideeën hebben. In elk geval hebben ze vaak te maken met slechte havenvoorzieningen. Overigens is ook het op diepte houden en afvoeren van baggerslib onderhoud aan de haven. Een havenbodem vervuilen met restlading of met zwart-water komt dus te zijner tijd weer op het bordje van de scheepseigenaar.

Wat is rechtvaardige prijs?

Maar los van dit gegeven, wat is een rechtvaardige prijs voor het gebruik van steigers? Of hoe moet een autoafzetplaats er uitzien? Hoe moet je bij het schip kunnen komen? Er zijn zoveel facetten die voor de gebruiker/klant van een haven van belang zijn, terwijl de havenbeheerder vaak alleen kijkt of de jaarbegroting van de gemeente klopt.

Wat is een richtlijn voor havenvoorzieningen? Het is allemaal behoorlijk vrijblijvend. Er zijn gemeentes die het redelijk tot goed doen. Die hebben vaak veel inwoners die een binding hebben met de binnenvaart. Dat vertaalt zich dan in de gemeentelijk politiek. Maar er zijn ook veel, vaak middelgrote steden, die er een behoorlijk potje van maken. Zo werd ik vorig jaar door een scheepseigenaar gebeld die in een paar weken tijd in Venlo 600 keer zoveel havengeld had betaald als in Rotterdam over een vergelijkbare periode. Heel vervelend. In dit geval moest telkens bij het verlaten van de haven opnieuw worden betaald. Met een goede reisvoorbereiding had dit echter geen verrassing hoeven zijn. Het staat namelijk openbaar in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Een groot verschil

Vaak hebben gemeenten ook geen idee wat noodzakelijk of redelijk is. Betaal je 0,15 cent per ton voor een dag laden of lossen, of betaal je 0,15 cent voor twee weken verblijf? Dat is een groot verschil. En als je van die twee weken verblijf gebruik wilt maken, waar kun je dan afmeren?

Hiervoor zijn nauwelijks richtlijnen. Een mogelijke informatiebron is Havens.binnenvaart.nl. Dit is een platform voor gemeenten en havenbeheerders. Voor de gebruikers van de havens staat hier 90% achter een inlog. Die inlog is alleen voor leden, de beheerders.

Verder is er nog de Richtlijn vaarwegen van Rijkswaterstaat. Hierin staat veel over de uitvoering van de vaarwegen en het kan als handvat dienen. Maar weer niet als het om havenbeleid gaat. Het is best frustrerend. Als ik een klacht van een gebruiker krijg en ik spreek er een gemeente op aan, dan geeft men in 99% van de gevallen ‘niet thuis’.

Klachtenformulier

Ook controleren of er geen middelen die via havengeld zijn geïnd naar andere doelen gaan is een zeer complexe en tijdrovende zaak. Zorgen dat je wordt ontboden of kunt lobbyen bij een wethouder die havenbeheer onder zich heeft lukt zelden. Dat maakt dat we onze leden vaak niet tegemoet kunnen komen bij hun vraag om ondersteuning.

In Zuidoost-Nederland staat Blueports in de kinderschoenen. Ik ben nu ongeveer een jaar aan het lobbyen om aan deze tafel een adviserende rol te krijgen. Dat geeft mijns inziens wel aan dat het een precaire kwestie is. Om de klachten goed te kunnen registreren heb ik samen met het BLN-kantoor een formulier ontwikkeld waarmee schippers klachten en opmerkingen bij ons kunnen melden. Met gebundelde klachten hebben we meer kans dat ook de landelijk politiek inziet dat sprake is van wildgroei. Het formulier kunt u invullen als u onderstaande QR- code scant.

Nico Evens

Regiocoördinator Zuidoost-Nederland

Koninklijke BLN Schuttevaer

+ 31 (0)6-25173153 / regiozon@bln.nl