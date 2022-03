Tegenvallers voor project Kornwerderzand

Afsluitdijk

De verruiming van sluis Kornwerderzand in de Afsluitdijk is nog niet begonnen of er zijn al tegenvallers. Zo zijn vertragingen ontstaan bij de versterking van de Afsluitdijk en de verdieping van de vaargeulen in het IJsselmeer. Ook zijn er problemen met verzilting, de bijdrage van het bedrijfsleven en de prijsontwikkeling en inflatie.