Stemmen aan boord van 96 jaar oude Raderstoomboot De Majesteit

‘We zijn door de gemeente benaderd om een stemlokaal te huisvesten’, vertelt Christine Key, eigenaar van de Raderstoomboot De Majesteit. ‘Dat leek ons leuk en het bevalt ook hartstikke goed. Op deze manier krijgen we de wijk over de vloer.’

Het loopt net na twee uur nog geen storm op de bijzondere stemlocatie, waar voor het eerst gestemd kan worden. ‘Maar Rotterdammers zijn geboren met de handen uit de mouwen. Die gaan eerst werken en komen daarna pas stemmen’, vermoedt Key.

Elvis Presley

Raderstoomboot De Majesteit ligt sinds 1999 in Rotterdam als evenementlocatie. Daarvoor voer het schip in Duitsland. Vanaf 1 mei 1926 was dat als Schnelldampfer Rheinland en in 1983 werd het schip Rüdesheim gedoopt. In 1951 speelde het schip een rol in de Elvis Presley-film G.I. Blues.

In 1993 komt het schip in handen van de familie Key, die haar in zes jaar volledig restaureerde om als evenementlocatie te dienen.

Oproep

Heeft u vandaag ook gestemd op een bijzondere maritieme locatie of is er een bijzondere locatie bij u in de buurt? Stuur ons vooral een foto op: redactie@schuttevaer.nl.

