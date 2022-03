Maersk van plan om belangen in Russische havens af te stoten

Sancties

De Deense rederijconcern A.P. Møller-Maersk is van plan zijn belangen in Russische havens te verkopen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Maersk heeft een minderheidsaandeel van bijna 31% in Global Ports Investments. Daaronder vallen zes haventerminals in Rusland en twee in Finland.