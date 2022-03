Dure olie houdt boomkorkotters in de haven

Olie- en gasprijzen

De ongekend hoge brandstofkosten gaan hun tol eisen. Eigenaren van boomkorkotters leggen hun kotter stil in afwachting van betere tijden. In de eerste weken van de oorlog in Oekraïne waren nog veel kotters op zee, maar deze week is het drukker in de havens dan op de visgronden.