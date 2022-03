Nieuwste superjacht van Oceanco Y720 naar buiten gereden

Scheepsbouwer Oceanco heeft vrijdag het nieuwste superjacht Y720 naar buiten gereden. Dat gebeurde onder grote belangstelling. Het jacht is 109 meter lang en 16 meter breed. Als eigenaar wordt de wereldberoemde filmregisseur Steven Spielberg genoemd. Zoals gebruikelijk doet Oceanco geen enkele mededeling over de koper.

De Y720 is een mijlpaal voor Oceanco, want de eerste fase van de bouw vond plaats in Oceanco’s nevenvestiging in Zwijndrecht, waarna het jacht uiteindelijk werd afgebouwd in Alblasserdam, waar de faciliteiten zijn ontworpen en gebouwd met een minimale impact op het milieu.

De eigenaar heeft een sleutelrol gespeeld tijdens het gehele ontwerpproces, waardoor de Y720 een zeer bijzonder jacht is geworden. Het jacht is ontworpen met technologisch geavanceerde milieusystemen die de huidige regelgeving overtreffen.

Haar klassiek geproportioneerde profiel van het superjacht wordt gekenmerkt door een prominent gebruik van glas: het hoofddek, de brug en de bovendekken worden elk volledig omgeven door grote glazen ramen.

Jeff Bezos

Oceanco bouwt momenteel ook een enorm zeil superjacht. Voor deze 127 lange driemaster Y721 moet de Rotterdamse brug De Hef tijdelijk ontmanteld worden.

