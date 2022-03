Stuurman Scot Carrier langer vast na dodelijke aanvaring

De twee schepen kwamen in de ochtend van 13 december 2021 in aanvaring op de Oostzee. De Karin Høj kapseisde en bleef ondersteboven drijven. De twee bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Slechts van één slachtoffer werd het stoffelijk overschot teruggevonden.

Dood door schuld

De 55 meter lange Karin Høj en de 90 meter lange onder Britse vlag varende Scot Carrier voeren op het moment van de aanvaring in dezelfde richting, zeggen de autoriteiten in Denemarken en Zweden. De stuurman van de Scot Carrier zou plotseling zijn koers hebben verlegd zonder acht te slaan op de Karin Høj. Hem wordt grote nalatigheid en dood door schuld verweten. De Brit was aanvankelijk in hechtenis genomen samen met een Kroatisch bemanningslid, beide mannen zouden dronken zijn geweest. De stuurman zat eerst in Zweden gevangen, voordat hij op 6 februari werd uitgeleverd aan Denemarken.

De Karin Høj werd drie dagen na de aanvaring, op 16 december geborgen.

