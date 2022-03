Noorderpier bij Harlingen kan inzakken

Inzakgevaar

De Noorderpier voor de haven van Harlingen is niet meer stabiel. Bij een zeer lage zeewaterstand en oostenwind kan de pier daardoor inzakken of wegglijden. Wetterskip Fryslân sluit de pier vanaf nu bij dergelijke weersomstandigheden af voor publiek. Het waterschap denkt in het najaar maatregelen te nemen om de stabiliteit van de pier te herstellen.