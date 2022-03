CCR: ‘Vervuilende schepen gaan vergroening betalen’

Akte van Mannheim

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) laat juristen uitzoeken of een verplichte bijdrage van binnenvaartondernemers aan een verduurzamingsfonds is toegestaan volgens de Akte van Mannheim. Deze bijdrage zou tussen de 40 en 80 euro per kuub gasolie bedragen, afhankelijk van hoe vervuilend het schip is.