Focus Arnhemse Nieuwe Haven ligt op maritieme industrie en energie

Energietransitie

De Nieuwe Haven in Arnhem moet in de toekomst een duurzame haven worden waarin uitsluitend plek is voor de maritieme maakindustrie en de energietransitie. ‘De haven biedt in de toekomst uitsluitend plek aan watergebonden en -verbonden bedrijven die hieraan een bijdrage leveren’, schrijft het Arnhemse college van B&W. Een containerterminal of een distributiecentra in de haven vindt het college taboe.