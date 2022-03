Duitsland en Frankrijk nemen superjachten Russische miljardairs in beslag

De Duitse autoriteiten hebben het superjacht Dilbar van de Russische miljardair Alisjer Oesmanov in beslag genomen, meldt het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes op basis van drie anonieme bronnen. Frankrijk heeft het superjacht van Russische oligarch Igor Setsjin in beslag genomen.

Dilbar heeft een lengte van 156 meter en een geschatte waarde van bijna 600 miljoen dollar (540 miljoen euro). Het jacht werd in Hamburg in beslag genomen, waar het sinds oktober op een scheepswerf lag voor onderhoud. Aan boord zijn onder meer het grootste zwembad dat ooit op een jacht is aangelegd, twee helikopterplatforms en een sauna.

Superjacht Blue

Het superjacht is gebouwd door Duitse jachtenbouwer Lürssen. Dit jaar bracht Lürssen een iets groter superjacht naar buiten, de 158 meter lange Blue. Dat is overigens niet het grootste Lürssen-jacht ter wereld. In 2013 leverde Lürssen Azzam op. Dit superjacht is 180,61 meter en het grootste superjacht ter wereld. Dilbar is nummer zes in de lijst.

Rosneft

Frankrijk heeft ook een jacht in beslag genomen, namelijk dat van de Russische oligarch Igor Setsjin. Die miljardair is de topman van het Russische oliebedrijf Rosneft. Het jacht dat in de haven van La Ciotat in de buurt van Marseille lag is eigendom van een bedrijf waarin Setsjin de grootste aandeelhouder is.

De Amore Vero is een jacht van bijna 86 meter. Het vaartuig heeft een zwembad dat in een helikopterplatform kan veranderen. Het jacht was op 3 januari in La Ciotat aangekomen voor reparaties en zou daar op 1 april weer vertrekken.

Russische oligarchen

Vijf andere schepen van Russische oligarchen zijn in de afgelopen dagen naar de Malediven verplaatst, blijkt uit een database waarmee bewegingen van schepen gemonitord worden. De Malediven is een eilandengroep in de Indische Oceaan.

De Verenigde Staten lieten zondag weten dat ze een taskforce gaan oprichten die eigendommen van Russische oligarchen die gesanctioneerd zijn zullen opsporen en in beslag zullen nemen.

