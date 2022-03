Ministerie voert nieuwe eisen en certificaat voor schippers in

Opleidingseisen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 23 februari gedeeltelijk de Europese richtlijn Beroepskwalificaties Binnenvaart geïmplementeerd. Voor de schippers is nu alles aangepast naar de Europese richtlijn, maar voor andere deksbemanningsleden is pas een deel van de nieuwe richtlijn ingegaan. Verwacht wordt dat de volledige regeling in de tweede helft van dit jaar in werking gaat.