Nederlandse reders maken zich grote zorgen om het welzijn van vele Oekraïense en Russische bemanningsleden op hun schepen. Zij maken een relatief groot deel uit van alle zeevarenden op schepen onder Nederlandse vlag of beheer. Maar met de Russische inval in Oekraïne is het de vraag of al die medewerkers wel veilig zijn en of ze nog wel door kunnen gaan.

Een containerschip. Foto Alexander Kliem

(Rene Quist/ANP)