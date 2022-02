[OPINIE] Autonome vaart op Rijn en Waal is zorgelijke ontwikkeling Facebook

Het gaat nog jaren duren voordat elektrisch rijden in zwang komt, dacht ik een paar jaar geleden. Maar het gebeurt nu al volop en dat gaan we op termijn allemaal doen. Met drones pakjes wegbrengen, controles uitvoeren en foto’s maken; het gebeurt al. Ook over autonoom varen dacht ik: eerst zien, dan geloven. Maar ook dát gebeurt en komt nu in een forse stroomversnelling.

1 / 1 Drukte op de Waal bij Gendt. Kunnen daar onder deze omstandigheden ook nog onbemande schepen tussendoor laveren? (Archieffoto Sander Wels) Drukte op de Waal bij Gendt. Kunnen daar onder deze omstandigheden ook nog onbemande schepen tussendoor laveren? (Archieffoto Sander Wels)

(Sander Wels)